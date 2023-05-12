روسيا ترد على تزويد بريطانيا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

ردت روسيا، اليوم الجمعة، على قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وبإعلانها أنها ستزوّد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو"، باتت بريطانيا أول دولة توفر أسلحة بهذا المدى الطويل إلى كييف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر قرار بريطانيا خطوة "شديدة العدائية".

وجاء في بيان للوزارة "نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير".

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، عزمها إرسال صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "أستطيع أن أوكد أن المملكة المتحدة تقدم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا".

و"ستورم شادو" سلاح بعيد المدى يُطلق من الجو و"مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقا ضد أهداف ثابتة عالية القيمة"، بحسب شركة "أم بي دي ايه" المصنعة.

يمكن تشغيل الصاروخ في ظروف قاسية، وتم استخدامه من قبل القوات البريطانية والفرنسية.

تعد بريطانيا ثاني أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقدمت لها صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة مدفعية وأنظمة دفاع جوي.

وأكدت موسكو "يتضح أن بريطانيا مستعدة لتجاوز كل الحدود وأخذ النزاع إلى مستوى جديد بالكامل على صعيد الدمار وإزهاق الأرواح".

وقالت روسيا إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات الناجمة عن الصواريخ الجديدة".