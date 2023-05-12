إجلاء أجانب من النيجر بعد إنذار أمني

أعلنت مجموعة «أورانو» الفرنسية لاستثمار المناجم، اليوم الجمعة، أنها أجلت «أجانب» من شمال النيجر إلى العاصمة نيامي بعد تلقيها إنذاراً «أمنياً».

وقالت المجموعة، في بيان، إن «إدارة أورانو في النيجر أُبلغت بوقوع حدث أمني في قرية تقع في منتصف الطريق بين الحدود المالية ومدينة أرليت».

وأضافت «على الفور، تم اتخاذ تدابير لحماية المواقع والموظفين، وتم تعزيز أمن المنشآت الصناعية».

وتابعت المجموعة «وفقًا لإجراءات خطة الحماية وكإجراء احترازي، تم إجلاء الأجانب» في أورانو وأجانب آخرين في مهمة باعتبارهم «أهدافاً محتملة موجودة في قاعدة الحياة في أكوكان، إلى نيامي بالطائرة تحت الحماية».

ويمكث الأجانب التابعون لأورانو أو الذين يزورون منطقة أرليت، حيث تدير المجموعة منجم يورانيوم، في مجمع يسمى «قاعدة الحياة»، يقع في أكوكان بالقرب من مدينة أرليت.

وأكدت مجموعة «أورانو» (أريفا سابقاً) أنّ «عودة الأفراد الذين تم إجلاؤهم، يتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة بمجرد التأكد من تبدّد جميع المخاطر».

وليل 15 إلى 16 سبتمبر 2010، خطف مسلحون خمسة فرنسيين، بينهم امرأة، وهي فرنسواز لاريب، بالإضافة إلى ملغاشي وتوغولي يعملون جميعاً في شركة «أريفا»، من موقع أرليت لاستخراج اليورانيوم الذي تعمل فيه «أريفا» في شمال النيجر.

بعد خمسة أشهر من الأسر، في 25 فبراير 2011، أُفرج عن فرنسواز لاريب التي كانت مريضة، مع الموظفين الملغاشي والتوغولي.

وأُفرج عن الرهائن الأربع الآخرين في 29 أكتوبر 2013، بعد 1139 يوماً من الاحتجاز في صحراء الساحل الأفريقي.