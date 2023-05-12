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روسيا تصدر بياناً عن الوضع الميداني في شرق أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
12 مايو 2023 18:06

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بيانا تحدثت فيه عن الوضع الميداني في شرق أوكرانيا.
وقالت الوارة إن قواتها صدت محاولات هجوم أوكرانية متصاعدة على مواقعها في شرق أوكرانيا وأشارت إلى أن قواتها تراجعت في منطقة واحدة لأسباب مرتبطة بالتخطيط.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة في 26 محاولة هجوم على جبهة قتال تمتد لأكثر من 95 كيلومترا. وأضافت أن الهجمات وقعت باتجاه بلدة "سوليدار" التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.
وقالت الوزارة "تصدينا لجميع هجمات وحدات الجيش الأوكراني... لم نسمح بأي اختراق للصفوف الدفاعية للقوات الروسية".
وأشار البيان نفس إلى أن القوات الروسية تراجعت قليلا في منطقة من مناطق الجبهة، وسيطرت على ما وصفته بأنه "مواقع أكثر ملاءمة" بالقرب من خزان "برخيفكا" شمال غربي مدينة باخموت.
ولا تزال مدينة باخموت مركز قتال دائر منذ شهور.
بدورها، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تقدمت نحو كيلومترين في أنحاء مدينة باخموت بشرق البلاد هذا الأسبوع وإنها لم تتخل عن أي موقع بالمدينة في هذه الفترة.

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المصدر: وكالات
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