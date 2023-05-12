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الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم أوكرانيا على المدى الطويل

جوزيب بوريل في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
12 مايو 2023 17:44

شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، على أهمية دعم التكتل لأوكرانيا "على المدى الطويل".
وقال بوريل، في اجتماع لوزاراء خارجية الاتحاد الأوروبي "لا بد أن تدرك روسيا أننا لن نسقط".
وأضاف أنه يتعين على روسيا أن تتوقف "عن انتظار إجهادنا، فلن نُجهد".
وذكر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي أنه لا يتعين على التكتل توفير الذخيرة الآن فحسب، بل وإعداد "دعم على مدار عدة سنوات لأوكرانيا".
وأوضح أنه "يجب أن تكون أوكرانيا على يقين أننا سندعمها، ليس في المعارك اليومية، فحسب، ولكن على المدى الطويل".

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المصدر: د ب أ
جوزيب بوريل
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