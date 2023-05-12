السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: 200 ألف سوداني لجأوا إلى دول الجوار

لاجئون سودانيون يصلون إلى تشاد
12 مايو 2023 17:19

أعلنت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن نحو 200 ألف شخص لجأوا من السودان إلى دول الجوار منذ التصعيد في الشهر الماضي، من بينهم أطفال ونساء.
وقالت أولجا سارادو المتحدثة باسم المفوضية، في إفادة صحفية، إن نحو 60 ألفا وصلوا إلى تشاد عبر الصحراء، بما في ذلك 30 ألفا في الأيام القليلة المنصرمة. وأضافت أن قرابة 90 بالمئة ممن وصولوا مؤخرا من النساء والأطفال، وخمس عدد الأطفال الصغار يعاني من سوء التغذية.
وأردفت "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ... إلى تقديم دعم مالي عاجل لتفادي كارثة إنسانية".
وأضافت "كان الدعم من القطاع الخاص بطيئا بالمقارنة مع حالات الطوارئ الأخرى، على الرغم من مدى إلحاح الأزمة وخطورتها"، قائلة إن من المتوقع إطلاق مناشدة جديدة بعد دعوة المفوضية إلى جمع 445 مليون دولار أميركي الأسبوع الماضي.
وفي الإفادة نفسها، قال متحدث من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن النيران التهمت مصنعا في العاصمة السودانية الخرطوم كان ينتج الغذاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

أخبار ذات صلة
جوتيريش يرحب بتعهد طرفي الصراع في السودان إيصال المساعدات للمدنيين
الإمارات: إعلان جدة يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السودانية
المصدر: وكالات
السودان
لاجئون
تشاد
آخر الأخبار
أبوظبي تستضيف «الجراند سلام» للجودو بـ «ثوب جديد»
الرياضي
أبوظبي تستضيف «الجراند سلام» للجودو بـ «ثوب جديد»
اليوم 13:21
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©