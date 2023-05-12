الأمم المتحدة: 200 ألف سوداني لجأوا إلى دول الجوار

أعلنت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن نحو 200 ألف شخص لجأوا من السودان إلى دول الجوار منذ التصعيد في الشهر الماضي، من بينهم أطفال ونساء.

وقالت أولجا سارادو المتحدثة باسم المفوضية، في إفادة صحفية، إن نحو 60 ألفا وصلوا إلى تشاد عبر الصحراء، بما في ذلك 30 ألفا في الأيام القليلة المنصرمة. وأضافت أن قرابة 90 بالمئة ممن وصولوا مؤخرا من النساء والأطفال، وخمس عدد الأطفال الصغار يعاني من سوء التغذية.

وأردفت "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ... إلى تقديم دعم مالي عاجل لتفادي كارثة إنسانية".

وأضافت "كان الدعم من القطاع الخاص بطيئا بالمقارنة مع حالات الطوارئ الأخرى، على الرغم من مدى إلحاح الأزمة وخطورتها"، قائلة إن من المتوقع إطلاق مناشدة جديدة بعد دعوة المفوضية إلى جمع 445 مليون دولار أميركي الأسبوع الماضي.

وفي الإفادة نفسها، قال متحدث من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن النيران التهمت مصنعا في العاصمة السودانية الخرطوم كان ينتج الغذاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.