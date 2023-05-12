حائز "نوبل للاقتصاد" يحذر من خطورة سياسة أميركا اتجاه الصين

حذّر الاقتصادي الأميركي جوزف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، اليوم الجمعة، من خطورة سياسة الولايات المتحدة تجاه على العالم.

وعلى هامش محادثات وزراء المال في دول مجموعة السبع في اليابان، قال أستاذ الاقتصاد الأميركي إن السياسات الأميركية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم إلى كتلتين، وحث الغرب على الاستثمار في الدول النامية بدلًا من إلقاء "المحاضرات" عليها.

وأضاف، في مقابلة صحفية "سيكون من المفيد ... أن تحاول دول مجموعة السبع الأخرى الضغط على الولايات المتحدة لتقول لها إن ما تفعلونه هو تشكيل كتلتين في العالم، وأن هذا الأمر سيكون صعبًا".

وأوضح "قد نكون في نوع من المنافسة الاستراتيجية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون عدائيين إلى هذا الحد".

كما حذر ستيغليتز من أن المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين على مواجهة الصين يمكن أن تقوض العمل الدولي بشأن تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

- مخاطر التخلف عن السداد "كبيرة"

في هذه الأثناء، يستثمر الغرب "القليل جدا" في الاقتصادات النامية، مقارنة بما تستثمره دول مثل الصين، بحسب ستيغليتز البالغ 80 عاما، وهو كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي.

وقال "إننا نلقي عليهم محاضرات حول ما يجب عليهم فعله، في حين يعطونهم هم (الصينيون) المال".

انضم وزراء مال الهند والبرازيل وإندونيسيا الخميس إلى نظرائهم في مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية في اجتماع يستمر ثلاثة أيام في مدينة "نيغاتا" اليابانية.

وفي حديثه عن أزمة سقف الدين الأميركي غداة تصريح وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه من "غير الوارد" أن تتخلف واشنطن عن سداد ديونها، حذر ستيغليتز من أن "خطر عدم التوصل إلى اتفاق كبير".