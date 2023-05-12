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الأمم المتحدة تدلي بتوقعات بشأن محادثات السودان

فولكر بيرتس
12 مايو 2023 16:41

أدلى مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتوقعات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في السودان.
وقال ولكر بيرتس ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان إن المحادثات ستُستأنف خلال يوم أو اثنين.
وأضاف أن تغيرا طرأ على مواقف الطرفين مما قد يجعلهما أكثر استعدادا للالتزام بأي اتفاق مستقبلي.
وتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت متأخر أمس الخميس، إلى اتفاق أولي لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد محادثات على مدى أسبوع في السعودية.
وقال ف إنه تحدث مع أحد الجانبين بعد التوصل للاتفاق وتلقى تطمينات باستعدادهما لمواصلة التفاوض.
وأضاف بيرتس، لمؤتمر صحفي في جنيف عبر اتصال بالفيديو من مدينة بورتسودان "نتوقع استئناف تلك المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار اليوم أو غدا. لا يفترض نظريا أن يستغرق الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وقتا طويلا".
وأسفر التصعيد الحالي، المستمر منذ منتصف أبريل الماضي، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتعطيل وصول المساعدات ودفع السكان إلى النزوح داخل البلاد واللجوء خارجها.
وقال بيرتس إنه لاحظ تغيرا في موقفي الطرفين.
وقال "أدرك الطرفان أن استمرار التصعيد "سيدمر البلاد بالكامل. وحينها، لن يتبقى ما يمكنهما الفوز به.

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المصدر: وكالات
ولكر بيرتس
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