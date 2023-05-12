"مفوضية اللاجئين" تعلن فرار مئات الآلاف من السودان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 200 ألف شخص من السودان إلى دول الجوار، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود كل يوم بحثاً عن الأمان . إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخلياً، واحتجاز عدد أكبر في المنازل غير قادرين على الوصول إلى الضروريات.



وقالت المتحدثة اولجا سارادو مور، إن المفوضية نشرت فرقها وسارعت مع الشركاء لتقديم المساعدات منذ بداية حالة الطوارئ باستخدام التمويل المرن من المانحين، وأن الاستجابة الموسعة ستتطلب تمويلاً كبيراً، وستصدر وكالات الأمم المتحدة في الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول متطلبات الاستجابة.



