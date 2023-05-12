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البرلمان العربي يرحب بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

البرلمان العربي يرحب بالتوقيع على إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع
12 مايو 2023 14:36

رحب البرلمان العربي بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

 ودعا البرلمان العربي، في بيان له اليوم، الأطراف السودانية الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، بما ينهي النزاع، والبناء عليه بالعودة إلى الحوار، واستعادة المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان ووقف إطلاق النار بشكل نهائي.

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وثمن الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في تشجيع الأطراف السودانية في الدخول في المحادثات التي استضافتها مدينة جدة، والتي تسهم في حلحلة الأزمة.

المصدر: وكالات
البرلمان العربي
السودان
جدة
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