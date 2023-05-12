مقتل 17 مدنياً في هجوم على قرية جنوب تشاد

قتل 17 شخصاً في هجوم شنه مسلحون الاثنين على قرية في جنوب تشاد بالقرب من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أعلن مكتب المدعي العام في منطقة غوريه الخميس، موضحاً أنه تم فتح تحقيق في الوقائع.

وقال نيرامباي ندوباميان المدعي العام لجمهورية تشاد في غوريه جنوب نجامينا في بيان إن هذه "المجزرة الجماعية" ارتكبت عند الساعة الخامسة (04,00 ت غ) الاثنين عندما هاجم "مسلحون مجهولون" قرية دون في مقاطعة لوغون الشرقية المتاخمة لجمهورية أفريقيا الوسطى على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة.

وأوضحت النيابة أن المهاجمين المسلحين بـ "أسلحة نارية" و"أسلحة بيضاء" جاؤوا على متن "دراجات نارية وخيول"، موضحاً أنهم "قتلوا أكثر من عشرة قرويين وأحرقوا أكواخاً وتركوا في طريقهم عدداً من الجرحى" الذين نقلوا إلى مستشفى غوريه.

وتابع أن 17 شخصاً قتلوا في هذا الهجوم من بينهم 11 "حددت هوياتهم رسمياً" سقطوا في قرية دون وثلاثة آخرون على بعد ثلاثة كيلومترات عن القرية، وثلاثة جرحى - بينهم "رضيع" - توفوا متأثرين بجروحهم. وقال المصدر نفسه إن جرحى آخرين نقلوا إلى مراكز طبية.

وأعلنت النيابة أنها فتحت تحقيقا في تهم بالقتل والتجمع الإجرامي والحرق العمد والسرقة واستدعت شهوداً للتعرف على الجناة.