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انتهاء صلاحية إجراء صحي يمنع دخول المهاجرين على الحدود الأميركية

انتهاء صلاحية إجراء صحي يمنع دخول المهاجرين على الحدود الأميركية
12 مايو 2023 09:14

انتهت صلاحية إجراء سمح للولايات المتحدة بمنع الدخول إلى أراضيها منذ بداية وباء كوفيد-19، عند الساعة 23,59 الخميس، في ما يشكل تغييراً أربك عدداً كبيراً من المهاجرين على الحدود وأثار مخاوف من تدفق "فوضوي" لهم.


وتمهيداً لانتهاء الإجراء الذي يسمى "الفصل 42"، فرضت حكومة الرئيس جو بايدن قيوداً جديدة على حق اللجوء وحشدت آلافاً من عناصر قوات الأمن، محذرة من أن الحدود مع المكسيك "ليست مفتوحة".


وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن "حدودنا ليست مشرّعة والذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني وبدون اساس قانوني ليبقوا على الأراضي الأميركية سيتم طردهم".

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لكنه أضاف "نحن واضحون بشأن التحديات التي قد نواجهها في الأيام والأسابيع المقبلة ومستعدون للرد عليها"، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الوافدين" سجّل في "عدد من المناطق".
وكان الرئيس بايدن صرح مؤخراً أن الوضع سيكون "فوضوياً لبعض الوقت".


واستعداداً لذلك حشدت أميركا أكثر من 24 ألفاً من عناصر قوات الأمن ومسؤولي إنفاذ القانون على الحدود، إلى جانب أربعة آلاف جندي.

المصدر: وكالات
الهجرة
الحدود الأميركية
الولايات المتحدة الأميركية
المكسيك
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