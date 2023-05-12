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تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة
12 مايو 2023 09:02

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن مرض فيروس جدري القرود لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية دولية.

ونظراً للانخفاض الكبير في حالات الإصابة بالمرض الفيروسي في جميع أنحاء العالم، رفعت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب يمكن فرضه في حالة وجود تهديد تم الإعلان عنه في يوليو 2022.

يشار إلى أن هذا الإعلان ليس له أي تأثير ملموس لأن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تراها مناسبة لها.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من رفع منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عن جائحة فيروس كورونا العالمية، والتي كانت سارية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان فيروس جدري القرود معروفاً حتى مطلع عام 2022 ، فقط في عدد قليل من الدول الأفريقية.

 

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
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