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السعودية تنهي عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان

شعار وزارة الخارجية السعودية
12 مايو 2023 08:17

 أنهت المملكة تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

 وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

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 كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تقدمت بالشكر إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

المصدر: وكالات
السودان
السعودية
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