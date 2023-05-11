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رئيس رومانيا يحصل على جائزة لحقوق الإنسان

كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا
12 مايو 2023 01:27

أعلنت المؤسسة التي تدير المركز الألماني لعمليات الطرد، الخميس، تكريم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بمنحه جائزة «فرانز فيرفل» لحقوق الإنسان.
وقال المركز إنه، وبصفته الفائز الحادي عشر، سيتم تكريم يوهانيس (63 عاماً) لالتزامه الدؤوب والمتعدد الأوجه بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات في رومانيا وأوروبا.
تبلغ قيمة الجائزة التي تمنح مرة كل عامين، مبلغ 10 آلاف يورو.
من بين الفائزين السابقين بالجائزة الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك، وهيرتا مولر الحائزة جائزة نوبل للآداب، والمؤرخ كارل شلوجل.
سيقام حفل تقديم الجائزة في 4 يونيو المقبل في كنيسة القديس بولس في مدينة فرانكفورت الألمانية. وسيلقي خطاب التكريم الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.

المصدر: د ب أ
كلاوس يوهانيس
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