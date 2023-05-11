«الرئاسي اليمني»: نتطلع إلى سلام دائم وشامل

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أن اليمنيين يتطلعون إلى السلام الدائم والشامل، في ظل حرب شنتها جماعة «الحوثي» على البلاد، دمرت كل القطاعات من صحة وتعليم، داعياً إلى الاستجابة لمشروع السلام ولخريطة الطريق التي تبنتها المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال إعلان العليمي، مشاريع استراتيجية للبرنامج السعودي تم تدشينها في عدن ومحافظات عدة، واصفاً إياها بأنها رسالة لجماعة «الحوثي» بأن الشعب اليمني يريد السلام ويحتاج للحياة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكد العليمي أن هناك تنسيقاً واتفاقاً وتكاملاً بين البرنامج السعودي والحكومة اليمنية في تحديد أولويات المناطق والاحتياجات من المشاريع.

وقال: «نعلن اليوم أننا بصدد عمل برنامج إصلاح إداري وعرضه على مجلس القيادة الرئاسي، لأننا لسنا بحاجة لبرنامج اقتصادي فقط، وإنما لبرنامج إداري أيضاً».

كما أكد رئيس مجلس القيادة أن «السلام هو لليمنيين، واليمنيون يتطلعون إلى السلام الدائم والشامل»، محذراً في الوقت نفسه من أن جماعة «الحوثي» تستغل الهدن.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجهود السعودية كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، التي أعلن المجلس والحكومة مباركتها ودعمها للوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو مطلب الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي.

وتابع: «نحن مع هذه الجهود وندعمها منذ وقت مبكر، وليس من اليوم، ولكن جماعة الحوثي كانت دائماً ترفض عملية السلام ولا تزال حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب، وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات وإنشاء المراكز الصيفية لاستقطاب المجندين». إلى ذلك، استقبل العليمي، وفداً عسكرياً مصرياً رفيع المستوى، برئاسة اللواء أركان حرب محمد إسماعيل عبدالفتاح، الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات الوزارة.