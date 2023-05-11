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إحباط محاولة تسلل «حوثية» شرق تعز

أرشيفية
12 مايو 2023 01:50

تعز (الاتحاد)

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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، محاولة تسلل لعناصر جماعة «الحوثي» باتجاه مواقع الجيش في جبهة الكريفات شرق تعز. وأكد مصدر عسكري بمحور تعز، أن الجيش الوطني استهدف تجمع لعناصر جماعة «الحوثي» في جبهة الصلو جنوب شرق تعز، ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد الجيش، كما تصدت المضادات الأرضية للجيش، لطائرة مسيّرة أطلقها «الحوثيون» فوق التبة السوداء، في جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز، وتم إسقاطها. وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت أن جماعة «الحوثي» نفذت حملة عسكرية، بأكثر من 70 مركبة عسكرية، حاصرت خلالها قرى ومناطق بيت الخضر، مؤكدة أنها اختطفت 52 يمنياً من المنطقة التي تقع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء. 

الجيش اليمني
اليمن
تعز
جماعة الحوثي
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