توقيع اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

أعلنت قناة «العربية» التلفزيونية، مساء اليوم، التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

وأكد الطرفان، في إعلان جدة، التزامهما بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.

وأعربا عن تمسكهما بسيادة السودان ووحدته، والامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

كما اتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية بالنسبة لهما.

ورحب الطرفان، وفقاً لما نقلته قناة «العربية»، بمساعي أصدقاء السودان.

وقال تلفزيون «الشرق» إن اتفاق جدة يشمل التزاما بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية.