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اجتماع أممي يطالب بحماية الناجين من العنف

خلال الاجتماع
12 مايو 2023 01:51

نيويورك (الاتحاد)

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ألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، الكلمة الافتتاحية في اجتماع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بشأن المساءلة المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في سياقات الإرهاب، والذي يستمر لمدة يومين متتاليين. وانضمت للاجتماع كل من نتاليا غيرمان، المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وريكاردا كريستينا تشاندا، نائبة المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة، حيث تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لمسألة توفير منصة تحتضن مثل هذه المناقشات.
كما أكدت نائبة المندوبة الدائمة، في تصريحاتها، أن تحسين المساءلة عن جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في سياقات الإرهاب، كان وما يزال من أولويات دولة الإمارات. وأكدت الحفيتي ضرورة بناء القدرات لجميع المؤسسات والممارسين عبر تقديم الدعم للحصول على الرعاية الصحية، وإعادة الاندماج في المجتمعات، وحماية الناجين من وصمة العار. وشددت على ضرورة توجيه جهود مجلس الأمن من أجل تعزيز المساءلة للناجين، داعية إلى التعاون بين الدول لمنع الإفلات من العقاب.

أميرة الحفيتي
الإمارات
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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