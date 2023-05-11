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مباحثات ليبية – أممية لدعم لجنة «6+6»

مباحثات ليبية – أممية لدعم لجنة «6+6»
12 مايو 2023 01:50

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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علمت «الاتحاد» من مصادر ليبية مطلعة أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي شرع في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى عملية الترتيب للانتخابات الليبية خلال العام الجاري، والتي ستضم أطرافاً سياسية فاعلة، ومكونات اجتماعية ومدنية، وممثلين عن البرلمان ومجلس الدولة، المجلس الأعلى للقضاء.
وشرع باتيلي في إجراء مشاورات مع كافة الأطراف الليبية لاطلاعهم على تحركاته الخاصة بتشكيل اللجنة حال عدم تمكن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين من إنجاز قوانين الانتخابات والإطار الدستوري في منتصف يونيو المقبل، والعمل مع الأطراف العسكرية والسياسية الفاعلة كافة للتأكيد على ضرورة دعم اللجنة، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 2023.
وأجرى المبعوث الأممي، بحسب بيان للبعثة الأممية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، لاستعراض التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا، والاتفاق على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.
في السياق نفسه، ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال، وهي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس.    

الأزمة الليبية
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البرلمان الليبي
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