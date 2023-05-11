العراق.. مقتل ضابط و3 إرهابيين في سامراء

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، مقتل ضابط وثلاثة إرهابيين ضمن قاطع عمليات سامراء شمالي بغداد.

وقالت الخلية، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إنه «بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم».

وأشارت إلى أنه «تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة، واستطاعت قواتنا الأمنية قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية». ولفتت إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة ضمن هذا القاطع، موضحة أن القطاعات الأمنية «لن تسمح لعناصر ميليشيات «داعش» الإرهابية بالتحرك وستكون لهم بالمرصاد».