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الجيش الصومالي يقضي على 5 عناصر من «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
12 مايو 2023 01:50

مقديشو (وكالات)

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أعلن الجيش الصومالي مقتل 5 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية تمت في ضواحي بلدة أوديغلي التابعة لإقليم شبيلي المجاور للعاصمة مقديشو.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة الصومالية عملياتها ضد مسلحي الحركة الإرهابية في مناطق بجنوب ووسط الصومال.
وقال قائد الجيش في الإقليم نور محمد غابو: «قتل الجيش الوطني خمسة عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في محافظة إقليم السفلى، مضيفا أنه تم إصابة 3 آخرين.
هذا ويواصل الجيش الوطني عملياته الأمنية ضد المتطرفين وتصفيتهم من المناطق القليلة التي يتحصنون فيها.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
أوديغلي
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