واشنطن وبكين تستأنفان الاتصالات رفيعة المستوى

واشنطن (وكالات)

كشف البيت الأبيض، أمس، عن لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ومسؤول الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، في العاصمة النمساوية فيينا، لاستئناف الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بينهما. وجاء في البيان أن «الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية» شملت أزمة أوكرانيا.

وتأتي استعادة الاتصالات رفيعة المستوى بين العاصمتين، بعد عدّة أسابيع من انقطاعها.

في فبراير، تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة في ظلّ تحليق مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية.

ورداً على ذلك، ألغى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

وسيعيد الاجتماع في فيينا إحياء التكهّنات بشأن لقاء مقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ. ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال الرئيس الأميركي الأربعاء «هناك تقدّم، وسينجح الأمر».