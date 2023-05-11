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أميركا توجه تحذيراً للمهاجرين السريين

مهاجرون سريون على الحدود بين أميركا والمكسيك
12 مايو 2023 00:25

حذّرت الولايات المتحدة، الخميس، المهاجرين الساعين لدخول أراضيها من أن حدودها الجنوبية لن تكون «مفتوحة»، وذلك قبل ساعات من وقف العمل بإجراء معتمد منذ بداية الوباء.
وستوقف الحكومة الأميركية عند الساعة 11,59 ليل الخميس (3,59 فجر الجمعة ت غ) العمل بالإجراء المعروف بـ «المادة 42»، مع إقرار الرئيس جو بايدن بأنّ الوضع سيكون «فوضوياً».
وحشدت الحكومة «أكثر من 24 ألف عميل وفرد في قوات إنفاذ القانون» على الحدود وأربعة آلاف جندي، في محاولة للتعامل مع التدفق المتوقع للمهاجرين بعد رفع الإجراء، علماً بأن أعداد من يحاولون بلوغ أراضيها آخذة في الازدياد حتى قبل ذلك.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنّ «حدودنا ليست مفتوحة»، مشدداً على أن وقف العمل بـ «المادة 42» سيتبعه فرض عواقب مشددة بحق الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي، وإن كان ذلك لطلب اللجوء.
وقال «إذا وصل أي شخص إلى حدودنا الجنوبية بعد منتصف الليلة، فسيُفترض بأنه غير مؤهل للحصول على اللجوء وسيخضع لعواقب أشد بسبب الدخول بشكل غير شرعي، بما يشمل حظراً مدته خمس سنوات على الدخول مرة جديدة واحتمال الملاحقة القانونية الجنائية».
وأكد أن واشنطن تدرك «التحديات التي يرجح أن نواجهها في الأيام والأسابيع المقبلة» وهي مستعدة للتعامل معها، مؤكداً أنّ السلطات ترصد «عدداً كبيراً من الوافدين في بعض الأماكن».

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المصدر: وكالات
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