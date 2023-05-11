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بولندا تتهم قائدا عسكريا بالإهمال بعد سقوط صاروخ

شظية من صاروخ سقط في بولندا (أرشيفية)
12 مايو 2023 00:19

تجاهل قائد عسكري بولندي البحث عن بقايا صاروخ سقط في قلب بولندا ولم يبلغ أحداً بالحادث الذي وقع في ديسمبر الماضي، كما قال وزير الدفاع البولندي الخميس.
في نهاية أبريل، عثر راكب دراجة هوائية على حطام «جسم عسكري جوي»، صاروخ روسي KH-55، سقط في ديسمبر وفقاً لوسائل الإعلام البولندية، أثناء تنزهه في غابة قرب «بيدغوز» شمال بولندا على بعد 500 كلم من حدودها الشرقية.
لم تعلق الحكومة على هذه القضية منذ ذلك الحين.
وأشار الوزير ماريوس بلاشتشاك، الخميس، لوسائل الإعلام إلى أنه في 16 ديسمبر حذرت السلطات الأوكرانية الجيش البولندي من أن «جسماً جوياً مجهولاً» يتجه نحو بولندا.
وتابع الجنود البولنديون وزملاؤهم الأميركيون الموجودون في هذا البلد عن كثب مسار الصاروخ بما في ذلك من طائراتهم.
وأضاف وزير الدفاع البولندي «أهمل قائد العمليات التزاماته المنصوص عليها في التعليمات. ولم يبلغني عن (هذا الحادث) ولا حتى مركز الأمن الحكومي ولا الخدمات الأخرى المشمولة بهذه الإجراءات».
ولم يكشف الوزير عن اسم الضابط العسكري.
وقال ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي إنه لم يتبلغ بهذه القضية حتى نهاية أبريل، بعد العثور على بقايا الجسم.
وفقًا لوسائل الإعلام البولندية، لم يكن الصاروخ يحمل رأساً مسلحة. لكن لم تؤكد الحكومة أبداً هذه المعلومات.
وتتمركز في مدينة «بيدغوز» قوات عسكرية بولندية ومؤسسات لحلف شمال الأطلسي ومصانع أسلحة.

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المصدر: وكالات
بولندا
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