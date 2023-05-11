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الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي بشبهة تمويل حملة انتخابية

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
11 مايو 2023 23:44

طالب الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 شخصاً آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف اليوم الخميس.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن المدعين في قسم الجرائم المالية طلبوا محاكمة 13 شخصاً أبرزهم ساركوزي بتهم السعي للحصول على ملايين من اليورو كتمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تولى ساركوزي الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وهو يواجه سلسلة اتهامات بالتمويل غير المشروع لحملته وإخفاء اختلاس الأموال العامة.
وينفي الرئيس السابق كل هذه التهم.
يتوجب الآن أن يقرر قاضيا التحقيق في هذا الملف المفتوح منذ 2013 المضي قدماً في إجراء محاكمة جديدة.
كان التحقيق في هذه القضية فتح بعد نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي الانتخابية التي انتهت بفوزه في 2007، مولت من قبل نظام القذافي.
وخلال نحو عشر سنوات، جمع القضاة مجموعة من الأدلة التي رسمت ملامح فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلاً من القذافي.
وتم توجيه اتهامات إلى 13 شخصاً حتى الآن، بينهم الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين والجزائري الفرنسي ألكسندر جوهري، وهما رجلا أعمال يشتبه بأنهما عملا كوسيطين، بالإضافة إلى الوزراء السابقين كلود غيان وإريك وويرث وبريس أوروتفو.

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المصدر: آ ف ب
نيكولا ساركوزي
حملة انتخابية
تمويل
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