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البنك المركزي الأوروبي: المعركة ضد التضخم مستمرة

لاجارد (الأولى في الصورة من اليسار) تشارك في اجتماعات مجموعة السبع
11 مايو 2023 21:31

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن جهود مكافحة التضخم المتصاعد في منطقة اليورو لم تنته بعد.
تشارك لاجارد في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع التي تستضيفها اليابان حتى السبت.
في تصريحات للإذاعة اليابانية إن.إتش.كيه، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن "التضخم مرتفع للغاية ومستمر لفترة طويلة جداً... البنك المركزي مازال في رحلة محاربة التضخم، والمعركة لم تنته بعد. وستنتهي فقط عندما يكون لدينا الثقة الكافية في أننا خفضنا التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط".
يأتي ذلك في حين ارتفعت التوقعات بزيادة معدل التضخم في منطقة اليورو "بصورة كبيرة" خلال شهر مارس الماضي، مما يدعم آراء مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إنه ربما تكون هناك حاجة للاستمرار في رفع معدل الفائدة.
وقال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن توقعات التضخم بالنسبة لـ 12 شهراً المقبلين ارتفعت من 4,6% في فبراير إلى 5% في مارس الماضي. وبالنسبة للثلاثة أعوام المقبلة، ارتفعت التوقعات بالنسبة للتضخم من 2,4% إلى 2,9%.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبطأ الأسبوع الماضي من وتيرة رفع معدل الفائدة إلى 25 نقطة أساس، حيث قال عدد من أعضاء المجلس الحاكم إن حملة التشديد النقدي الأكثر صرامة في تاريخ البنك سوف تنتهى قريباً.
مع ذلك، بدأ بعضهم في الإشارة إلى أنه ربما تكون هناك حاجة للاستمرار في رفع معدل الفائدة.
في الوقت نفسه، قال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على مائدة اجتماع مجلس المحافظين في سبتمبر المقبل. وتعليقا على اضطراب القطاع المالي الدولي مؤخراً، قالت لاجارد إن أوروبا كانت محظوظة لأنها لم تتضرر نسبياً من الأزمة. وأضافت "من المهم أن تكون القواعد والرقابة قوية ومستمرة حتى نتأكد من أننا لن نتعرض لمثل هذا الاضطراب والذي يساعدنا في تنفيذ مهمتنا الرئيسية كبنك مركزي وهي المحافظة على استقرار الأسعار".

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المصدر: وكالات
كريستين لاجارد
كريستين لاغارد
البنك المركزي الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
التضخم
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