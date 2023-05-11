زيلينسكي يدلي بتوضيحات بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بتوضيحات بشأن هجوم بلاد المضاد المتوقع على نطاق واسع.

وأكد زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير للهجوم المرتقب ضد القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، «نحن جاهزون ذهنياً»، مضيفاً «على صعيد الأعتدة، لم تصل كلها بعد».

وتابع «بما لدينا، يمكننا المضي قدماً وتحقيق النجاح. لكننا سنفقد الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك، علينا الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت الإضافي».

ومنذ أشهر، تستعد كييف لإطلاق عملية عسكرية لاستعادة أراض خسرتها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في شرق البلاد، إضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين.

يأتي ذلك فيما تعهّدت المملكة المتحدة بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

بقرارها هذا، تكون بريطانيا أول دولة تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، علماً بأن أوكرانيا تجري تدريبات لوحدات قتالية جديدة، وتخزّن ذخائر وأعتدة يزوّدها بها الغرب.

يقول محلّلون إن هذه الخطوات ستكون أساسية لأوكرانيا إلا أن موعد إطلاق الهجوم المضاد لم يعلن بعد.