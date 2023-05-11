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الأمم المتحدة تحث على وقف الصراع في السودان

من السودان
11 مايو 2023 20:26

حثت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الدول التي لها نفوذ في أفريقيا على المساعدة في إنهاء الصراع في السودان بعد ورود أنباء عن إحراز تقدم في محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لإعلان هدنة.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف "جميع الدول التي لها نفوذ في المنطقة على العمل لحل هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة".
وتمثل المحادثات في مدينة جدة السعودية أكثر الجهود جدية حتى الآن لوقف القتال، وقال وسطاء أميركيون أمس الأربعاء إنهم "يشعرون بتفاؤل حذر".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 600 شخص قُتلوا في السودان وأُصيب أكثر من خمسة آلاف جراء القتال.
وفر كثيرون من الخرطوم ودارفور وتسبب القتال في نزوح 700 ألف داخل البلاد ولجوء 150 ألفا إلى الدول المجاورة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
وتركز محادثات جدة على إعلان وقف لإطلاق النار والحصول على ضمانات لتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
الأمم المتحدة
السعودية
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