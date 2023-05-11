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البابا يحث على توسيع القنوات القانونية أمام المهاجرين

البابا فرنسيس
11 مايو 2023 19:55

حث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الخميس الدول على إدارة تدفقات المهاجرين بأفضل صورة ممكنة وتوسيع القنوات التي تتيح لهم التنقل بشكل آمن ومنتظم، وذلك في وقت تكافح فيه الولايات المتحدة للتعامل مع موجة من الوافدين الجدد على حدودها الجنوبية.
جاء هذا ضمن رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الرومانية سنويا ويأتي هذا العام تحت عنوان "أحرار في أن نختار بين الهجرة أو البقاء".
ودعا البابا إلى "التزام مشترك" في التعامل مع الهجرة، بحيث يقوم الساسة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون بتنفيذ سياسات "شفافة وصادقة وبعيدة النظر" فيما تبتعد الدول الغنية عن أي شكل من أشكال "الاستعمار الاقتصادي" الذي يستغل الموارد الطبيعية في الدول الأكثر فقرا.

 

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المصدر: وكالات
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