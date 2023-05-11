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الجزائر: مقتل ضابط في اشتباك مع إرهابيين

أفراد من الجيش الجزائري (أرشيفيبة)
11 مايو 2023 19:37

قُتل ضابط من الجيش الجزائري برتبة نقيب خلال اشتباك مسلح مع "مجموعة إرهابية" وقع، أمس الأربعاء، في ولاية تيسمسيلت جنوب غرب العاصمة الجزائرية، بحسب بيان لوزارة الدفاع نُشر اليوم الخميس.
وجاء في البيان "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط يوم 10 مايو بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت (220 كلم جنوب غرب الجزائر)، قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى استشهاد النقيب تناح محمد في ميدان الشرف".
وأضاف البيان أنه خلال العملية تمت "محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة" مع ضبط "ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة".
وذكر بيان وزارة الدفاع أن حصيلة هذه العملية تضاف إلى "حصيلة مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب، والتي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم".
وتقدم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع الوطني، بتعازيه لأسرة النقيب وزملائه في الجيش، بحسب بيان للرئاسة.

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