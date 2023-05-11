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روسيا تصدر بياناً عن الوضع الميداني في جبهة باخموت

دخان يتصاعد من مدينة باخموت
11 مايو 2023 18:58

أشارت القوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، إلى إحراز تقدم في المعركة في جبهة باخموت شرقي أوكرانيا.
وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «تواصل فرق الهجوم هجماتها في الجزء الغربي من المدينة» الوقعة في منطقة دونيتسك. وأضاف كوناشينكوف أن الجنود الروس «تدعمهم قوات المظلات، حيث تعرقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهات».
كان أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية قد ذكر على تطبيق «تلغرام»، مساء أمس الأربعاء، أن القوات الروسية أجبرت على التراجع لمسافة تصل إلى كيلومترين في بعض الأماكن بالقرب من مدينة باخموت التي تشهد قتالاً ضارياً منذ عدة أشهر.
وقال بعض المحللين العسكريين إنه إذا تمكنت روسيا من السيطرة على باخموت، فإن الطريق إلى المدينتين الرئيسيتين سلوفيانسك وكراماتورسك سيكون مفتوحاً أمام قواتها. وعندئذ، ستقترب أكثر من إطباق سيطرتها بالكامل على منطقة دونتيسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
باخموت
قتال
الجيش الروسي
الأزمة الأوكرانية
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