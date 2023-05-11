الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

"الصحة العالمية": جدري إم بوكس لم يعد حالة طوارئ عالمية

عامل يحضر جرعة من لقاح جدري القردة
11 مايو 2023 18:40

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن مرض «جدري إم بوكس» لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القردة في أنحاء العالم.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي على الإنترنت «يسعدني الإعلان» عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بمرض «إم بوكس»، إلغاء أعلى درجات التحذير.
يأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان منظمة الصحة العالمية أنها لم تعد تعتبر مرض كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا.
وقال تيدروس «على الرغم من إلغاء حالتي الطوارئ المرتبطتين بجدري إم بوكس وكوفيد-19، لا يزال قائما خطر حصول موجات مستجدة للفيروسين»، وأضاف «يستمر الفيروسان بالتفشي وبالتسبب بوفيات».
وتابع «لا زال إم بوكس يشكل تحديات تتطلب استجابة قوية واستباقية ومستدامة»، داعيا الدول إلى مواصلة اليقظة.
وفيروس «إم بوكس» موجود منذ زمن في وسط أفريقيا وغربها، لكن في مايو من العام الماضي رُصدت حالات إصابة به في أوروبا وأميركا الشمالية ومن ثم في بقية أنحاء العالم.
كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يوليو 2022 فيروس «إم بوكس» حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا،  وأبقت في نوفمبر الماضي على تحذيرها.. لكن عدد الذين أصيبوا بالمرض، الذي يسبب الحمى والآلام العضلية وتقرّحات جلدية كبيرة، تراجع كثيرا مذّاك.
وسجّلت أكثر من 87 ألف إصابة و140 وفاة في 11 بلدا خلال فترة التفشي العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية.
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تراجعت الإصابات بنحو 90 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق تيدروس.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «نرحّب بالمنحى الانحداري للإصابات بإم بوكس، لكن الفيروس مستمر بالتأثير على مجتمعات في كل المناطق بما في ذلك أفريقيا حيث لم يتم التوصل بعد إلى فهم جيد لأسباب التفشي».
ومع إلغاء أعلى درجات التحذير لكوفيد و«إم بوكس»، يكون شلل الأطفال هو الفيروس الوحيد الذي لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا، علما بأن منظمة الصحة العالمية صنّفته على هذا النحو في مايو 2014.
في 28 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم «إم بوكس» على المرض الفيروسي بدلاً من الاسم القديم، «جدري القردة»، مشيرة إلى مخاوف من الوصم والعنصرية المرتبطين بالاسم.

أخبار ذات صلة
باكستان تعلن حالة الطوارئ بسبب «جدري القرود»
المصدر: آ ف ب
جدري القرود
جدري إم بوكس
جدري إمبوكس
حالة طوارئ
حالة طوارئ صحية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©