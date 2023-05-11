اندلاع اشتباكات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

قُتل جندي أذربيجاني، اليوم الخميس، في اشتباكات جديدة عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، في تصعيد للتوتر يأتي قبل أيام من محادثات مرتقبة بين باكو ويريفان.

منذ ثلاثة عقود، يتنازع البلدان، الواقعان في منطقة القوقاز، السيادة على إقليم ناغورني قره باغ. وتبادلا، اليوم الخميس، الاتهامات بإطلاق "قذائف الهاون" واستعمال "الأسلحة الثقيلة" و"الاستفزازات" على الحدود.

خاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن "جنديا في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية"، متهمة إياها بقصف المواقع الأذربيجانية عند الحدود.

من جهتها، أشارت يريفان إلى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في المواجهات التي حمّلت المسؤولية عنها إلى باكو.

تأتي الاشتباكات في حين يفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل في اجتماع برعاية الاتحاد الأوروبي.

هذا الاجتماع يأتي بعد مناقشات مكثفة استمرت أربعة أيام في بداية مايو الجاري في واشنطن بين وفدين من البلدين.

واتهم باشينيان، اليوم الخميس، أذربيجان بالسعي إلى "نسف المحادثات" في بروكسل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال مستعدا للتوجه إلى هناك. وقال، في مداخلة أمام الحكومة الأرمينية "لم أغير قراري التوجه إلى بروكسل".

لكنه اعتبر أن هناك فرصا "ضئيلة جدا" لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان خلال هذا الاجتماع.

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن مشروع اتفاق سلام "لا يزال في مرحلة أولية ومن المبكر جدا الحديث عن توقيع محتمل".

من جهتها، اتّهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأن "لا مصلحة لديها بعملية السلام" وبأنها تريد "إلحاق الضرر" بالمحادثات.

لكن الدبلوماسية الأذربيجانية أكّدت موافقة علييف على لقاء باشينيان في بروكسل.