أزمة أوكرانيا تطغى على اجتماع وزراء مجموعة السبع

طغى ملف دعم أوكرانيا على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع المجتمعين من الخميس حتى السبت في اليابان.

وتحضر الاجتماعات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رغم الوضع الصعب في واشنطن، حيث لا تزال المفاوضات بشأن الدين العام الأميركي في طريق مسدود، ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل يونيو.

وذكّرت يلين، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، باستعداد أعضاء مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً، ولتعزيز فعالية عقوباتهم ضدّ روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتقول يلين، حسب مقتطفات من خطابها نشرتها وزارة الخزانة الأميركية «هذا العام يتمثل العنصر المركزي في استراتيجيتنا، في اتخاذ خطوات جديدة لمنع روسيا من الالتفاف على عقوباتنا».

لكن هناك مجموعة مواضيع أخرى تنتظرهم أيضاً بينها المخاوف التي تحيط بالقطاع المصرفي وسط توجّس من احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن السداد.

ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلاً عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حتى يوم السبت في نيغاتا (وسط اليابان)، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرب) نهاية الأسبوع المقبل.

حذت المفوضية الأوروبية حذو الولايات المتحدة من خلال تقديم الحزمة الحادية عشرة من الإجراءات التقييدية ضد موسكو إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف منع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

وستكون أيضاً محاربة التضخم المرتفع من دون إضعاف الاقتصاد، ودعم الدول النامية أو العملات المشفرة أو تمويل انتقال الطاقة ومحاربة مخاطر المناخ على جدول أعمال اجتماع نيغاتا.