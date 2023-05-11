الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أبو الغيط يدين حادث جزيرة جربة التونسية

من الموقع الحادث
11 مايو 2023 18:02

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة، الحادث الإجرامي، الذي وقع، أول أمس الثلاثاء، في تونس، أمام كنيس بجزيرة جربة، وأودى بحياة عدد من الأشخاص المدنيين وعناصر الأمن.
ونقلَ جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، تحياته للقوات الأمنية والعسكرية التونسية ليقظتها في إحباط هذه العملية وتحجيم آثارها المحتملة.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكد ثقته بأن مثل هذه الحوادث لن تحقق غاياتها الجبانة في النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها تونس، أو في ضرب الموسم السياحي الحالي الذي يُشكّل أحد مصادر الدخل القومي للبلاد.
كما جدّد المتحدث، تأكيد أبو الغيط على تضامن ودعم جامعة الدول العربية الكامل لتونس في كل جهد يهدف إلى القضاء على الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد.

أخبار ذات صلة
تفاهم بين مركز جامع الشيخ زايد الكبير و«الشؤون الثقافية التونسية» لترميم «دار ابن خلدون» بتونس
الرئيس التونسي يعلّق على هجوم كنيس «الغريبة»
المصدر: وكالات
تونس
جامعة الدول العربية
كنيس
أبو الغيط
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©