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السعودية تمدد الإقامة للمعتمرين السودانيين

السعودية تمدد الإقامة للمعتمرين السودانيين
11 مايو 2023 16:58

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، إجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة، الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وإطلاق خدمة «استضافة المعتمرين السودانيين» على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد»، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.
وذكرت كالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن «الاستضافة تتيح للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن».
على صعيد آخر، وصلت، اليوم، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة «جلالة الملك - الطائف»، قادمة من بورتسودان، تحمل 187 شخصاً من رعايا 25 دولة.
وجرى نقل الرعايا تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2544 شخصاً (119 سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ74 جنسية).

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المصدر: وكالات
السودان
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