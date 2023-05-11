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الكرملين: بوتين قد يتحدث مع أردوغان حول «اتفاق الحبوب»

سفينة محملة بالحبوب في أوديسا على البحر الأسود (أرشيفية)
11 مايو 2023 16:40

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل عاجل إذا لزم الأمر، فيما يتعلق بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بينما تستمر المحادثات المتعلقة بالاتفاق في إسطنبول.
وأعلنت روسيا أنها سترفض تمديد الاتفاق بعد 18 مايو ما لم تتم تلبية قائمة مطالبها لإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الاتفاق، الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية يمكن تمديده لشهرين آخرين على الأقل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين وأردوغان قد يبحثان المسألة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنهما لا يخططان لهذا في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنهما «يجريان اتصالات ببعضهما بسرعة كبيرة عند الحاجة».
وأحجم عن التعليق على المحادثات، بينما لا تزال جارية.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو من العام الماضي للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب أزمة أوكرانيا.

 

 

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أوكرانيا
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