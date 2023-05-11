زيلينسكي: نحتاج إلى الوقت قبل شن هجوم مضاد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في مقابلة مع «بي بي سي» أن جيشه ما زال بحاجة إلى الوقت للتحضير لهجوم مضاد على نطاق واسع متوقع ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي بحسب «بي بي سي»: «بما لدينا يمكننا المضي قدماً وتحقيق النجاح. لكننا سنفقد الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك علينا الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت الإضافي».

وما زال الجدول الزمني لانطلاق كييف لاستعادة أراض في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) وكذلك في خيرسون وزابوريجيا (جنوب) يشكل سؤالاً مفتوحاً.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في أواخر أبريل إن «الاستعدادات تقترب من نهايتها».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «تم التعهد بالمعدات وجُهِّزت وسُلّمت جزئياً. بشكل عام نحن جاهزون».