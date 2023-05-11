الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

27 جريحاً معظمهم تلاميذ مدرسة بانهيار جسر في فنلندا

من موقع انهيار الجسر
11 مايو 2023 15:00

جرح نحو 27 شخصاً، معظمهم من مجموعة مدرسية في فنلندا، الخميس، عندما انهار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء سقطوا منه عدة أمتار على طريق.
وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي في بيان: «أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة».
ووقع الحادث حوالي الساعة 09,20 بالتوقيت المحلي (06,20 بتوقيت غرينتش).
وبحسب صور بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، انكسرت الألواح الخشبية لجسر المشاة تحت وطأة وزن المراهقين، ما تسبب بسقوطهم إلى الأسفل من علو يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار.
وقال قسم الخدمات في مستشفى هلسنكي الجامعي إن معظم المصابين من مجموعة مدرسية.
وأفادت وسائل الإعلام الفنلندية بأنهم من صفّ يضم تلاميذ يبلغون 14 عاماً تقريباً، وكانوا يقصدون متحفاً مجاوراً.
ونُقل 24 من المصابين إلى المستشفى، لكن حياتهم ليست في خطر، بحسب خدمات المستشفى.
وكتبت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في تغريدة على تويتر: «دعمنا للمصابين في الحادث وذويهم. أنتم في أذهاننا».

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى والمصابين إثر سقوط حافلة من جسر في الهند
إرسال مسحوق مجهول إلى سفارة فنلندا في موسكو
المصدر: وكالات
جسر
انهيار
فنلندا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©