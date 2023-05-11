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إجلاء سكان بلدة سويسرية تحسّباً لانهيارات صخرية وشيكة

منظر عام من القرية
11 مايو 2023 14:26

بدأ سكان برينز، الأربعاء، بإخلاء هذه القرية الصغيرة الواقعة جنوب شرق جبال الألب السويسرية والمهددة بانهيار وشيك لجزء كامل من الجبل الذي يطل عليها.
ويتعيّن على سكان البلدة الصغيرة التي تضم 85 نسمة، والواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً فقط من دافوس وخمسين كيلومتراً من سانت مورتيز، مغادرة منازلهم بحلول الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة.
وقررت السلطات تسريع الأمور هذا الأسبوع، بعدما لاحظت أنّ ملايين الأطنان من الصخور التي تهدد البلدة الصغيرة تتحرك أسرع مما قدّره المتخصصون المسؤولون عن مراقبة الوضع.
وفوق القرية، تنتشر قطع كثيرة جداً من الصخور المماثلة بالحجم لأكواخ صغيرة فوق أحد المروج، فيما تتدحرج كمية من الحجارة والصخور الصغيرة باستمرار أسفل الجبل.
وباتت هذه الظاهرة أكثر حدّةً خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب أحد المسؤولين في المنطقة.
وأشارت السلطات إلى أنّ الظروف المناخية تسرّع هذه الظاهرة، ولن يتمكن سكان القرية ربما من العودة إلى منازلهم لأسابيع أو حتى لأشهر عدة.
ومليونا متر مكعب من الصخور مهددة بالانهيار في الأسابيع المقبلة، لكن لا يزال من الصعب التنبؤ بالضرر الذي ستحدثه.

 

 

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