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برلين تقدم مقترحاً للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا

برلين تقدم مقترحاً للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا
11 مايو 2023 14:19

قدمت الحكومة الألمانية مقترحاً للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بصورة أكبر في جهود مكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في التكتل أن السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي قدم المقترح خلال المفاوضات التي جرت في بروكسل أمس الأربعاء.
ومن الممكن بموجب المقترح إلزام الشركات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاقدياً بألا تصدر إلى روسيا بضائع معينة تشتريها من الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن المقترح أيضاً إلزام المستوردين كتابياً بعدم إعادة بيع هذه البضائع إلى شركات أخرى، إلا للشركات الموقعة على بند «ليس لروسيا».
ووفقاً للمصادر، فإن من الممكن أن تسري مثل هذه القاعدة بالدرجة الأولى على تصدير البضائع التي لا يقتصر استخدامها على الأغراض المدنية وحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً لأغراض عسكرية، ومن بين ذلك أجهزة الرؤية الليلية والمسيرات.
يأتي المقترح الألماني على خلفية المفاوضات الحالية حول إعداد الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا، وتهدف هذه الحزمة في المقام الأول إلى مكافحة التحايل على العقوبات المفروضة.

 

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