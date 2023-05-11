مرسيدس: مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مصنع بألمانيا

قالت شركة مرسيدس بنز إن شخصين قُتلا جراء إطلاق نار في أحد مصانعها بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في ألمانيا إن شخصاً قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز بجنوب غرب البلاد، مضيفة أنها اعتقلت مشتبهاً به.

وقال متحدث باسم الادعاء في شتوتجارت: «هذا الصباح أطلقت أعيرة نارية على منشآت المصنع في زيندلفينجن... أصيب اثنان وقتل أحدهما».

وذكر مكتب الادعاء أن المحققين يدرسون افتراضاً بأن مرتكب إطلاق النار تصرف منفرداً وأن الواقعة لم تشهد تورط أي فرد من خارج المصنع.

ولا تزال الشرطة وفرق الطوارئ في الموقع.

وتنتج شركة مرسيدس بنز سياراتها الفاخرة من طراز إس-كلاس في مصنع زيندلفينجن الذي يبعد حوالي 17 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من شتوتجارت.

وذكرت الشركة أن عدد العاملين في الموقع يصل إلى نحو 35 ألفاً.

وأكدت مرسيدس حدوث واقعة في المصنع، وأنها على اتصال بالسلطات دون الخوض في تفاصيل.