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واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها تحسباً لتدفق مهاجرين

أرشيفية
11 مايو 2023 07:34

حشدت الولايات المتحدة الأربعاء 24 ألف عنصر أمن استعداداً للرفع الوشيك لإجراء صحي كان معمولا به منذ بداية جائحة كوفيد وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا نحو أراضيها.
يأتي ذلك في وقت كان مهاجرون ينتظرون عند حدود الولايات المتحدة.
وأقر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأن "الأيام والأسابيع المقبلة" قد تكون "صعبة جدا"، مشيرا إلى أن السلطات رصدت بالفعل "عددا كبيرا" من المهاجرين الوافدين إلى الحدود.
وكان الرئيس جو بايدن أقر قبل يوم بأن الوضع قد يصبح "فوضويا" عندما يتوقّف العمل بالإجراء المسمّى "تايتل 42" الخميس الساعة 23,59 بتوقيت واشنطن (الجمعة الساعة 03,59 بتوقيت غرينتش). 
وشهدت مدن حدودية مثل براونزفيل ولاريدو وإل باسو وصول عدد كبير من المهاجرين.
وسعيا منها إلى مساعدة السلطات المحلية، أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء نشر "أكثر من 24 ألفا من عناصر إنفاذ قانون، فضلا عما يزيد على 1100 منسق" من شرطة الحدود. 
ويضاف إليهم 1500 جندي نشرتهم وزارة الدفاع على الحدود لمؤازرة 2500 موجودين هناك. 
توازيا وضعت وزارتا العدل والأمن الداخلي لمسات أخيرة على قيود جديدة تتعلق بحق اللجوء أُعلن عنها في فبراير وسيجري التشاور بشأنها قبل دخولها حيز التنفيذ مساء الخميس.

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المصدر: وكالات
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