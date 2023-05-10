الحكومة اليمنية: ملتزمون بمسار السلام

عدن (الاتحاد)

أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومة بلاده ملتزمة بمسار السلام، مشيراً إلى أن المبادرة السعودية هي امتداد للدور الأخوي للمملكة في دعم استقرار وأمن اليمن والمنطقة والحرص على إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال معين عبدالملك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر والوفد المرافق لهُ، في عدن أمس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الوساطة السعودية المستمرة لتجديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن، في إطار الدعم الأخوي المستمر للحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

واستعرض اللقاء سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 14 محافظة يمنية في عدة قطاعات، من بينها مطار عدن الدولي ومستشفى عدن.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، دعم المملكة المستمر لجهود الحكومة اليمنية في خدمة الشعب اليمني الشقيق ودعم الاستقرار الاقتصادي، وجهود المملكة المستمرة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.