تفاؤل أميركي حذر إزاء محادثات السودان

شعبان بلال، وكالات (عواصم)

أبلغت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الكونجرس، أمس، بأن المفاوضين الأميركيين المشاركين في محادثات بالسعودية تهدف لتمديد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان «يشعرون بتفاؤل حذر».

وقالت نولاند، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنها تحدثت، أمس، مع مسؤولين أميركيين في المحادثات، التي بدأت يوم السبت الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية. وذكرت نولاند «هدفنا من هذه المحادثات مركز جداً على التوصل لاتفاق على إعلان للمبادئ الإنسانية، ثم وقف إطلاق النار لفترة طويلة، تكفي لتسهيل توصيل الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها، على نحو ثابت».

وأضافت: «إذا نجحت هذه المرحلة، وأنا تحدثت إلى مفاوضينا هذا الصباح وكانوا يشعرون بتفاؤل حذر، فستسمح عندئذ بمحادثات موسعة من أجل وقف دائم للقتال، ومن ثم العودة إلى الحكم بقيادة مدنية، مثلما يطالب الشعب السوداني منذ سنوات».

ودفع القتال في الخرطوم، الذي اندلع في 15 أبريل، مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، وأثار أزمة مساعدات، وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة: إن عدد النازحين داخل السودان زاد بأكثر من الضعف في أسبوع إلى 700 ألف.

وهزت انفجارات قوية الخرطوم، أمس، في اليوم السادس والعشرين من النزاع، مع استمرار المحادثات من أجل إقامة ممرات إنسانية لإجلاء آلاف السكان. وأفاد سكان في العاصمة بوقوع اشتباكات قرب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم واشتباكات في شارع الـ60 شرق المدينة.

واقترح مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الذي وصل إلى جدة يوم الأحد الماضي، على الطرفين التعهد بـ«ضمان مرور المساعدات الإنسانية» عبر إعلان مبادئ، حسبما أفادت الأمم المتحدة.

ودعت الأسرة الدولية طرفي النزاع إلى السماح بدخول المساعدة الإنسانية، وتمكين المدنيين من الاحتماء من المعارك.

وتوقفت جميع المستشفيات تقريباً عن العمل في العاصمة، حيث «يفترض أن تلد 24 ألف امرأة خلال الأسابيع المقبلة»، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت إلى وجود «أكثر من ثمانين ألف امرأة، ثمانية آلاف منهنّ حوامل» بين النازحين. وقبل اندلاع النزاع، كان ثلث السودانيين يعانون من الجوع، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن استمرار المواجهات يمكن أن يدفع 2.5 مليون شخص إلى الجوع، ما يعني ارتفاع عدد من يعانون من «انعدام غذائي حاد» إلى 19 مليون شخص في غضون أشهر.

من جهته، حذر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في السودان أسد الله نصر الله من تفاقم أزمة اللجوء والنزوح مع استمرار المواجهات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على أنه دون وقف فوري للمواجهات، سنستمر في رؤية المزيد من الذين يضطرون للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدة الإنسانية، لافتاً إلى أن المفوضية تعمل عن كثب مع الحكومات في البلدان المجاورة والشركاء للاستجابة لأولئك الذين وصلوا والاستعداد للمزيد من النازحين.

وأشار نصر الله إلى أن المفوضية تلقت تقارير بأن أكثر من 60 ألف لاجئ من دول أخرى يعيشون في السودان قد فروا من الصراع في الخرطوم بحثاً عن الأمان في مخيمات بولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.

وحول الوضع الإنساني في السودان بعد القتال الدائر، كشف عن أن تصاعد العنف يعيق الاستجابة الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني حتى يمكن إيصال المساعدات الضرورية.

وأوضح أن مفوضية اللاجئين تعمل جنباً إلى جنب مع منظمات الأمم المتحدة لدعم الشعب السوداني، وتواصل العمل أينما كان لديها وصول آمن.

وفيما يتعلق بعمل المفوضية على إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في السودان، نوه إلى أنها أوقفت مؤقتًا بعض أنشطة الحماية والمساعدة في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان بسبب القتال، لكن رغم ذلك تمكنت المكاتب من البقاء على اتصال بقادة مجتمعات ولجان اللاجئين وشبكات الحماية المجتمعية لمراقبة الوضع وتقديم المشورة.

وبحسب نصر الله، تتميز مخيمات اللاجئين في القضارف وكسلا والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وولايات جنوب وغرب كردفان بالهدوء النسبي حتى الآن، مع تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه.