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ألمانيا: القبض على عضوين بـ«حزب الله»

ألمانيا: القبض على عضوين بـ«حزب الله»
11 مايو 2023 01:24

كارلسروه (د ب أ)

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أمر الادعاء العام في ولاية سكسونيا الألمانية بالقبض على عضوين في ميليشيا «حزب الله» اللبنانية. وأوضح الادعاء العام في مدينة كارلسروه أن أفراداً من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على لبناني وآخر يحمل الجنسية اللبنانية والألمانية في دائرتي أوريش وكوكسهافن للاشتباه في انتمائهما إلى منظمة إرهابية في الخارج. 
وتتهم السلطات الألمانية الرجل اللبناني-الألماني بأنه عمل قيادياً في «الحزب» في الخارج منذ عام 2004، كما أنه كان عضواً في «كتيبة» إرهابية وهي وحدة النخبة تابعة للميليشيا. 
وحسب السلطات، ترأس الرجل منذ عام 2012 «جمعية» في بريمن، جرى حظرها في 2022، مشيرة إلى مسؤوليته عن كثير من الأنشطة الإرهابية. 
وقالت السلطات: إن المقبوض عليه الآخر اللبناني الجنسية تولى بوصفه عضواً في قسم العلاقات الخارجية في الميليشيا اللبنانية، الإشراف على «جمعيات لبنانية» في شمال ألمانيا. 
ومن المقرر عرض الرجلين المقبوض عليهما على قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق.

ألمانيا
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