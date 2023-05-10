تركيا: توقعات بتمديد اتفاقية الحبوب لشهرين

إسطنبول (وكالات)

أبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، اعتقاده بأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيُمدد لشهرين آخرين على الأقل، وذلك في أول أيام محادثات التمديد في إسطنبول.

وقالت روسيا إنها لن تمدد الاتفاق بعد 18 مايو إلا بعد تنفيذ مطالبها لإزالة العوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، وكان تشاووش أوغلو يتحدث إلى الصحفيين لدى عودته من رحلة إلى موسكو.

من جانبه، أعلن الكرملين أمس أن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. ويركز الموقف الروسي على ضرورة وضع مصالح البلاد في الاعتبار خلال المحادثات. ومن المقرر عقد محادثات رباعية حول الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «العمل متواصل، وموقفنا معروف وثابت». وأُبرم اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب أزمة أوكرانيا، إلا أن موسكو تشكو من عراقيل تواجه صادراتها الزراعية.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قال وزير الزراعة الأوكراني، أمس الأول، إن بلاده تملك طرقاً بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود.