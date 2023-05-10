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مباحثات ليبية أممية لدعم الانتخابات وتوحيد الجيش

مباحثات ليبية أممية لدعم الانتخابات وتوحيد الجيش
11 مايو 2023 01:23

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع رئيس المجلس الرئاسي بالبلاد محمد المنفي، جهود إجراء الانتخابات في 2023 والمصالحة الوطنية وتوحيد الجيش. بدوره، أكد المنفي ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي. فيما أكد باتيلي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» استمراره في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية، مشدداً على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح.
إلى ذلك، تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» اجتماعاً في مدينة سبها، الأسبوع المقبل، وذلك لبحث ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بحسب ما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
أوضح المصدر أن اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» سيتناول التحديات التي تواجه الدولة الليبية خاصة تأمين الحدود الجنوبية خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والعسكري التي تشهدها دول جوار ليبيا.
بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي إدريس حميد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اجتماع لجنة «5+5» في سبها يشير لأهمية مدن الجنوب الليبي التي تعد محور اهتمام محلي ودولي، موضحا أن الجنوب يحتاج إلى تعزيز قدرات القوات العسكرية والأمنية للسيطرة على الحدود وتأمينها.

الأمم المتحدة
محمد المنفي
ليبيا
عبد الله باتيلي
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