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10 قتلى في انهيار أرضي بشرق الكونجو

10 قتلى في انهيار أرضي بشرق الكونجو
11 مايو 2023 01:23

كينشاسا (وكالات) 

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أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونجو الديمقراطية أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بإقليم لوبيرو بشرق البلاد أمس. ويزيد ذلك من عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الأوسع في الآونة الأخيرة وأودت بحياة المئات بعد هطول أمطار غزيرة. وقال آلان كيواوا المسؤول العسكري في لوبيرو: إن هطول الأمطار الغزيرة تسبب في حدوث انهيار أرضي بقرية على سفح تل بمنطقة فوفي لاك، مما أدى إلى دفن الضحايا أثناء نومهم. ومن ناحية أخرى، قوض نقص الموارد، الجهود لانتشال العديد من الجثث التي لا تزال مدفونة في كاليهي بإقليم كيفو الجنوبي المجاور، عندما اجتاحت سيول قريتين يوم الخميس الماضي فغمرت مباني بالوحل والحطام.

الكونجو الديمقراطية
الفيضانات
انهيار أرضي
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