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أوكرانيا تعلن إبعاد قوات روسية عن باخموت

قصف أوكراني على مدينة باخموت
11 مايو 2023 00:04

أكد مسؤول عسكري أوكراني كبير، الأربعاء، أنّ قوات بلاده شنّت هجمات مضادة في باخموت، مركز القتال في شرق البلاد، أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن.
وتعدّ معركة باخموت الأطول منذ بداية الأزمة الأوكرانية الحالية في العام 2022.
وسيطرت القوات الروسية على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت في الأشهر الأخيرة، إلّا أنّ المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة في غرب المدينة.
وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق «تلغرام»، «نشنّ هجمات مضادة فعّالة. في بعض مناطق الجبهة، انسحب (الروس) لمسافة تصل إلى كيلومترين».
من جهتها، أكدت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر «تلغرام» أنّ قوات كييف «لم تفقد موقعاً واحداً في باخموت خلال النهار».
وتعذر راهنا التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
وأشار سيرسكي إلى أنّ «قواتنا الدفاعية تحافظ على خط المواجهة بشكل موثوق»، مضيفا أنها تمنع الروس من التقدّم. وأكد أن «معركة باخموت مستمرّة».
وتؤكد أوكرانيا أنها تخطط لهجوم مضاد كبير بات وشيكا.

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المصدر: آ ف ب
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